Allarme Inter, l’ex scatena l’effetto domino: il PSG lo vuole subito

L’ex Inter scatena un effetto domino che coinvolge anche il PSG e il Barcellona: Inzaghi trema, vogliono subito il big nerazzurro

Da qui alla chiusura della sessione estiva di calciomercato tutto può ancora succedere. Più di dieci giorni in cui non si possono escludere nuovi assalti delle big, che potrebbero cambiare i piani dei club. Per esempio in casa Inter si sta cercando di tenere tutti i pezzi forti della rosa di Inzaghi, come Milan Skriniar, da tempo nel mirino del PSG.

Il difensore slovacco però non sarebbe l’unico osservato speciale da parte dei parigini. Per ‘colpa’ del Barcellona infatti Inzaghi potrebbe subire un altro assalto del club francese.

Il Barcellona mette nel mirino Hakimi: il PSG guarda nell’Inter per l’erede

Non solo l’assalto a Milan Skriniar, ma un altro pericolo potrebbe arrivare per l’Inter. Tutto potrebbe essere scatenato dal Barcellona, che avrebbe messo nel mirino Achraf Hakimi, terzino destro del PSG. Qualora il marocchino dovesse volare nel club catalano, i parigini potrebbero puntare Denzel Dumfries.

Il terzino dell’Inter dopo la scorsa ottima stagione sarebbe l’erede ideale di Hakimi. Inzaghi dunque potrebbe tornare a tremare per la possibilità di perdere uno dei suoi big a pochi giorni dalla fine del calciomercato estivo.