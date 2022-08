Il Barcellona ora affonda il colpo: la Juventus in ‘allarme’

La Juventus è sempre alla ricerca di obiettivi primari per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri: ora il Barcellona ci prova, che scambio

Idee suggestive per la Juventus, che vorrebbe regalare altri colpi all’allenatore toscano. In quest’ottica si è inserito anche il Barcellona, che continua a lavorare senza sosta in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo numerosi colpi, il club blaugrana ci starebbe provando ancora per il terzino sinistro del Chelsea, Marcos Alonso, in uno scambio più soldi davvero suggestivo.

Come svelato dal quotidiano sportivo, Sport, il Chelsea sarebbe davvero ad un passo dall’attaccante del Barcellona, Aubameyang, che potrebbe così tornare a Londra dopo gli anni con la maglia dell’Arsenal.

Con l’arrivo di Robert Lewandowski, lo stesso attaccante del Gabon è a conoscenza che avrà uno spazio limitato se dovesse restare sotto la corte di Xavi. E così potrebbe arrivare l’addio sposando il progetto tecnico di Thomas Tuchel, che vorrebbe avere una prima punta di movimento capace di essere associativo anche con la squadra.

Calciomercato, Aubameyang verso l’addio: ecco l’operazione

Accostato anche al Manchester United, ma i Red Devils non saranno protagonisti in Champions League. Aubameyang vorrebbe essere protagonista anche nella massima competizione europea, ma la sua voglia di essere titolare potrebbe fare la differenza firmando con il Chelsea. In quest’ottica potrebbe rientrare anche il terzino spagnolo, Marcos Alonso, ormai fuori dai progetti di Tuchel con l’arrivo di Cucurella.

I “Blues” potrebbero così pensare ad uno scambio da urlo offrendo 15 milioni più il cartellino del laterale del Chelsea per chiudere in tempi brevi l’operazione dell’attaccante gabonese. La Juventus dovrebbe così virare su altri obiettivi di mercato restando ancora una volta a mani vuote.