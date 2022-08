Bomber per Allegri: offerto di nuovo dalla Premier

La Juventus a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato cerca rinforzi in attacco: offerto un bomber dalla Premier League

Il campionato della Juventus è iniziato con aspetti positivi ma anche aspetti negativi. Sicuramente quelli positivi arrivano dalla partita contro il Sassuolo, vinta per 3-0 con un’ottima prestazione dei bianconeri. Quelli negativi ovviamente arrivano dall’infermeria, che dopo l’infortunio di Paul Pogba vede anche quello dell’altro nuovo arrivo a parametro zero, Angel Di Maria, protagonista con un gol e un assist nel match d’esordio.

Nel frattempo la dirigenza bianconera lavora in chiave calciomercato per portare alla corte di Allegri gli elementi che mancano per completare la rosa. Tra questi c’è sicuramente un attaccante per affiancare Dusan Vlahovic. Dall’Inghilterra arriva l’offerta di prestito per un bomber già accostato alla Juventus in passato.

Il Manchester United offre di nuovo Martial: il bomber può arrivare in bianconero in prestito

Il calciomercato della Juventus vede la necessità per Allegri di un altro attaccante da affiancare a Dusan Vlahovic, o che almeno possa farlo rifiatare quando possibile. Il profilo per ricoprire questo ruolo potrebbe essere quello di Anthony Martial.

L’attaccante francese al Manchester United difficilmente avrà spazio. Le prime due partite di Premier League le ha saltate per infortunio, ma la sensazione è che in ogni caso non avrebbe visto il campo. Così il club inglese potrebbe offrire Martial alla Juventus in prestito, così da liberarsi almeno dell’ingaggio per una stagione. Vedremo se sarà il profilo giusto per i bianconeri o meno.