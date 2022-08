La Juventus piazza un altro colpo: Pjanic è decisivo

Pjanic serve un ‘assist’ alla Juventus nella trattativa per il big: il punto

Il nome di Miralem Pjanic torna ad orbitare attorno alla Juventus ma questa volta non in ottica di un suo possibile ritorno in bianconero.

La Juventus sta dedicando le sue attenzione a Memphis Depay, in attesa che l’olandese risolva il suo contratto col Barcellona e si liberi per approdare a Torino da svincolato. Come riportato da ‘calciomercato.it’, la Juve ha un accordo con l’agente dell’attaccante ex Lione ma il Barcellona si oppone a perderlo a parametro zero e quindi la trattativa non si sblocca. I blaugrana chiedono una percentuale sulla futura rivendita di Depay, oppure dei bonus in base alle prestazioni dell’olandese in Italia. Ecco che entra in gioco Pjanic.

Juventus, Pjanic agevola l’affare a zero per Depay

Il bosniaco è tornato al Barcellona dopo il prestito al Besiktas e Xavi ha deciso di confermarlo dandogli fiducia. La Juventus deve ancora riscuotere circa 5 milioni di euro dal club catalano in merito allo scambio Arthur-Pjanic, come riportato da ‘Sport Mediaset’.

Di conseguenza una rinuncia di questa quota da parte del Barcellona per Pjanic potrebbe facilitare la risoluzione del contratto di Memphis Depay che lo porterebbe a vestire la maglia della Juventus.