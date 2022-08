Clamoroso scambio Juventus-Chelsea: che colpo per Allegri

La Juventus è pronta ad avanzare un’offerta di scambio clamorosa con il Chelsea: per Allegri sarebbe un grande colpo

Il calciomercato estivo non è ancora terminato e la Juventus vuole approfittarne per riuscire a mettere a segno altri colpi importanti e completare la rosa di Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus avrebbe bisogno di nuovi innesti sia a centrocampo che in attacco, e proprio nel primo reparto i bianconeri starebbero lavorando a uno scambio importante.

Infatti con il caso Rabiot-Manchester United che ancora non si sblocca, la Juventus avrebbe pensato di offrire il francese a un altro club inglese. Scambio con il Chelsea che sarebbe un grande colpo per Allegri a centrocampo.

Calciomercato Juventus, scambio Rabiot-Jorginho: Chelsea non convinto

Il centrocampo della Juventus ha subito una vera rivoluzione in questo calciomercato estivo, ma i bianconeri non vogliono fermarsi. Infatti con l’uscita di Rabiot verso il Manchester United che non si sblocca, i bianconeri avrebbero pensato a un nuovo scambio in Premier League.

La Juventus potrebbe offrire al Chelsea lo scambio proprio tra Adrien Rabiot e il centrocampista della Nazionale italiana, Jorginho. A favorire l’affare potrebbe essere l’intermediario Base Soccer, legato a entrambi i calciatori. Il Chelsea però sembrerebbe non essere convinto della proposta, visto che Jorginho rimane un titolare importante per la squadra di Tuchel.