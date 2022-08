Ancelotti sgambetta la Juventus: così Allegri resta a mani vuote

Un intreccio incredibile di mercato con la Juventus protagonista: dopo il mancato trasferimento di Rabiot, le dinamiche si complicano per Allegri

Il club bianconero è al lavoro per rinforzare il centrocampo a diposizione di Massimiliano Allegri: l’allenatore toscano vorrebbe avere a disposizione innesti di qualità assoluta, ma il mancato trasferimento al Manchester United di Adrien Rabiot ha complicato le dinamiche per il calciomercato della Juventus.

La Juventus continua a lavorare senza sosta anche sul fronte calciomercato per consegnare ad Allegri gli ultimi regali dopo gli arrivi super di Pogba e Di Maria, attualmente entrambi ai box per infortunio. Il mancato addio di Rabiot, ad un passo dal Manchester United, ha complicato i piani bianconeri: Leandro Paredes potrebbe così volare in Premier League dopo che è stato seguito a lungo anche dalla Juventus per sostituire proprio il centrocampista francese.

Calciomercato, intreccio da urlo: Allegri non avrà il suo centrocampista

Un intreccio incredibile di mercato visto che il Manchester United sarebbe ad un passo dal brasiliano Casemiro del Real Madrid: lo stesso club spagnolo potrebbe pensare a Bruno Guimaraes del Newcastle per un nuovo innesto di valore per Carlo Ancelotti. E, a sua volta, il club inglese penserebbe proprio al centrocampista argentino, Leandro Paredes, da sempre obiettivo dei bianconeri in queste lunghe settimane della sessione estiva di calciomeracto. La Juventus resterebbe a mani vuote in questo giro di affari incredibile in vista della prossima stagione.

Da monitorare anche la situazione intorno ad Arthur, ormai fuori dai piani di Allegri: al momento si trova fuori rosa e non sarà convocato dallo stesso allenatore livornese. Il brasiliano dovrebbe trovare una soluzione immediata, ma a causa del suo ingaggio esoso è sempre difficile trovare destinazioni possibili. Idee interessanti con la Juventus che può restare così a mani vuote con Rabiot che sarà confermato nel centrocampo di Allegri.