Colpo last minute: Mourinho in allarme, irrompono Inter e Juventus

Le big si preparano agli ultimi colpi di mercato: Mourinho deve far fronte all’irruzione di Inter e Juventus sul possibile obiettivo della Roma

Ultimi giorni di mercato e gli affari entrano nel vivo. Tutte le società accelerano per arrivare preparate alla data fatidica del 1° settembre quando tutti i giochi dovranno, per forza di cose, essere già fatti.

Tra i club che devono completare la rosa c’è la Roma di Mourinho: lo Special One attende il vice Abraham, con Belotti che nonostante le sirene dall’estero, sta attendendo i giallorossi che per chiudere devono cedere Shomurodov. Il tecnico portoghese si aspetta anche un rinforzo in difesa e in questo caso il nome più ricorrente è quello di Bailly, in uscita dal Manchester United.

Una vecchia conoscenza di Mourinho che deve però stare attento ad altre due italiane. Anche Inter e Juventus hanno la necessità di completare la rosa e la difesa è uno dei reparti in cui intervenire. Ecco allora che le strade dei tre club della Serie A potrebbero incrociarsi.

Calciomercato Roma, Bailly proposto a Inter e Juventus

In uscita dallo United e con la necessità di trovare una nuova squadra prima possibile, Bailly è stato proposto anche a Inter e Juventus. Il difensore inglese rappresenterebbe un innesto di garanzia ed esperienza, anche se in entrambi i casi non sarebbe uno dei titolari e questo può rappresentare un ostacolo.

La proposta però è arrivata e le due società ci riflettono, analizzando anche le alternative presenti sul mercato. Non solo Roma per Bailly, ora Mourinho deve guardarsi anche da Inter e Juventus.