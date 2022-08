‘Tradimento’ Dzeko: affare shock con l’Inter

Il calciomercato dell’Inter potrebbe subire un ultimo scossone. Edin Dzeko fa le valigie, affare shock con lo United

Mancano ancora più di 10 giorni al termine del calciomercato estivo, ma in casa Inter molto potrebbe ancora cambiare. I nerazzurri infatti potrebbero mettere in piedi un affare imprevedibile con il Manchester United in questi ultimi giorni di mercato estivi. I ‘Red Devils’ infatti sembrerebbero a caccia di un nuovo bomber, a maggior ragione se Ronaldo dovesse riuscire a partire.

Così il mirino del club inglese potrebbe finire in casa Inter, precisamente su Edin Dzeko, tra l’altro ex attaccante del Manchester City con il quale ha vinto una Premier League. Come indennizzo lo United potrebbe offrire all’Inter il prestito di un altro bomber.

Calciomercato Inter, Dzeko nel mirino dello United: offerto Martial

L’attacco dell’Inter potrebbe cambiare in queste battute finali del calciomercato estivo. A mettere il mirino tra le fila dei nerazzurri sembrerebbe essere il Manchester United, che cerca con insistenza un altro attaccante per la propria rosa.

Così il profilo giusto sembrerebbe essere quello di Edin Dzeko, che nei nerazzurri non è una prima scelta. La proposta dei ‘Red Devils’ sarebbe quella di girare in prestito Anthony Martial all’Inter, pagando una parte dell’esoso ingaggio del francese. I nerazzurri però non sarebbero convinti dall’affare e preferirebbero tenersi il bomber bosniaco.