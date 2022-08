Conte scavalca l’Inter: ‘assist’ al Milan per il difensore

Conte scavalca l’Inter per il difensore e serve un assist al Milan che si avvicina all’obiettivo

Il Milan è a lavoro sul mercato per completare la rosa con due innesti, uno a centrocampo e uno in attacco.

Sono diversi i giocatori seguiti da Maldini e Massara per la difesa, uno di questi è Japhet Tanganga. L’assist vincente di mercato per il Milan potrebbe arrivare da Antonio Conte. Infatti il Tottenham ha messo nel mirino Trevoh Chalobah, difensore classe ’99 del Chelsea. Il giovane centrale inglese piace al tecnico pugliese che vuole provare a superare la concorrenza dell’Inter. Anche i nerazzurri, infatti, stanno seguendo Chalobah per sostituire la partenza di Ranocchia in quel reparto.

Conte anticipa l’Inter per Chalobah: Tanganga al Milan

Il Tottenham sta provando a superare la concorrenza per Chalobah, in particolare quella dell’Inter. Antonio Conte, contrastando la sua ex squadra, favorirebbe indirettamente il Milan per l’approdo del nuovo difensore.

Infatti l’arrivo di Chalobah agli Spurs libererebbe, con tutta probabilità, Tanganga che a quel punto sarebbe destinato a vestire la maglia rossonera. Il Milan potrebbe presto avere il suo nuovo difensore centrale, l’Inter potrebbe perdere il treno per il centrale del Chelsea.