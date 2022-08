L’Inter scavalca il Milan con la contropartita: sprint per il difensore

L’Inter prova a beffare il Milan last minute per il difensore della Serie A

Gli ultimi dieci giorni di mercato per le big di Serie A saranno focalizzati alla ricerca del difensore centrale. Sono tante le squadre che cercano un rinforzo in quel reparto, dal Milan alla Roma e l’Inter.

I nerazzurri hanno definitivamente tolto Milan Skriniar dal mercato ma sono ancora a caccia di un difensore per sostituire Andrea Ranocchia. Nelle settimane precedenti Marotta ha trattato con la Fiorentina per Milenkovic che, però, ha rinnovato e adesso tra i nomi che stuzzicano la dirigenza nerazzurra c’è Manuel Akanji del Borussia Dortmund ma anche Jakub Kiwior, polacco classe 2000. Quest’ultimo, difensore dello Spezia, piace anche al Milan.

L’Inter scavalca il Milan per Kiwior

Kiwior è stato uno dei giovani più interessanti dello scorso campionato e adesso le big di Serie A lo hanno puntato. L’Inter ha diverse soluzioni in ballo, da Acerbi ad Akanji, ma anche Kiwior è tra i candidati, nonostante il contratto con lo Spezia fino al 2025. I nerazzurri per scavalcare il Milan nella trattativa potrebbero inserire una contropartita per convincere lo Spezia e garantirsi il tanto atteso difensore centrale.