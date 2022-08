Inserimento a sorpresa per Acerbi: Inter ‘minacciata’

L’Inter vuole mettere a segno gli ultimi colpi in questo calciomercato estiva ma arriva una ‘minaccia’ dalla Francia: inserimento a sorpresa

Bottino pieno per l’Inter nelle prime due giornate del nuovo campionato di Serie A. I nerazzurri hanno sconfitto a fatica il Lecce e poi più agevolmente lo Spezia, ma con il calciomercato aperto la rosa di Simone Inzaghi ha ancora bisogno di qualche nuovo innesto per essere completata. In particolare è in difesa che l’Inter sta cercando rinforzi.

L’obiettivo numero uno continua a essere Francesco Acerbi, difensore in uscita dalla Lazio che il tecnico nerazzurro conosce bene. Ma dalla Francia spunta a sorpresa una nuova concorrente per il difensore biancoceleste.

Calciomercato Inter, inserimento del Marsiglia per Acerbi: i nerazzurri rimangono in pole

Tra Francesco Acerbi e la Lazio il rapporto ormai si è logorato e l’unica via per il giocatore è quella di lasciare il club biancoceleste dopo quattro anni. Sulle sue tracce c’è sempre l’Inter, che vorrebbe completare il reparto difensivo con il suo arrivo, ma i nerazzurri sembrerebbero non essere gli unici interessati al centrale della Nazionale italiana.

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, anche il Marsiglia si sarebbe inserito nella corsa ad Acerbi, avviando anche i contatti con l’entourage del giocatore. In pole position per il difensore della Lazio però rimane sempre l’Inter, con la quale si sta lavorando per definire l’entità del prestito oneroso. Al momento dunque il destino di Acerbi è più nerazzurro.