Addio Juve, destinazione scelta: resta in Premier

Sfuma uno degli obiettivi della Juventus seguito da diverso tempo. Destinazione ormai scelta, rimane in Premier League

Ultimi giorni di calciomercato in cui la Juventus proverà a chiudere altri colpi sia in entrata che in uscita. I bianconeri hanno ancora alcuni reparti da sistemare, ma il tempo stringe e quindi bisogna accelerare. In particolare da tempo Allegri cerca rinforzi sulla corsia sinistra difensiva, dove Alex Sandro non dà più le sicurezze di una volta, mentre il nuovo arrivo Kostic ha caratteristiche più offensive.

Da tempo la Juventus ha il mirino puntato su uno dei membri della Nazionale italiana, ma non ha mai affondato il colpo. Questo obiettivo anche in questa sessione estiva sembrerebbe vicino a sfumare. Ha scelto di rimanere in Premier League.

Calciomercato Juventus, sfuma ancora Emerson: ha scelto il West Ham

Ancora una volta Emerson Palmieri non vestirà la maglia della Juventus. Il terzino del Chelsea da diverso tempo è nel mirino dei bianconeri, che a sinistra hanno bisogno di rinforzi, ma non hanno mai deciso di premere sull’acceleratore.

Così il terzino della Nazionale italiana avrebbe ormai deciso la nuova destinazione. Infatti sarebbe molto vicino il passaggio di Emerson Palmieri al West Ham, club di Premier League che ha già acquistato Gianluca Scamacca dal Sassuolo. Dunque sfuma per la Juventus l’opportunità sulla corsia sinistra.