Soluzione dall’Argentina: Pioli trova il centrocampista

Il Milan come ultimo obiettivo di questo calciomercato estivo è alla ricerca di un centrocampista: soluzione dall’Argentina per Pioli

Da campione d’Italia le aspettative sul Milan in questa stagione sono inevitabilmente alte. La squadra di Pioli ha iniziato bene il campionato vincendo 4-2 contro l’Udinese, ma questa sera ci sarà il primo big match contro l’Atalanta. Nel frattempo il calciomercato estivo è sempre aperto e ai rossoneri servirebbe ancora un rinforzo a centrocampo.

Sono diversi i nomi sondati dal Milan, in particolare Onyedika del Midtjylland, ma la soluzione per la società milanista potrebbe arrivare a sorpresa dall’Argentina. Nel mirino c’è un giovane classe 2002.

Calciomercato Milan, mirino in Argentina: interesse per Alcaraz

Dieci giorni alla fine del calciomercato estivo e ancora qualcosa c’è da fare in casa Milan. Infatti a Pioli servirebbe un nuovo innesto a centrocampo, senza però spendere cifre esagerate. Così il mirino dei rossoneri potrebbe essersi spinto in Sud America, precisamente in Argentina.

Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, il Milan sarebbe interessato al giovane centrocampista del Racing, Carlos Alcaraz. Classe 2002, cresciuto nelle giovanili del Racing il centrocampista argentino ha già collezionato 71 presenze e 9 gol con la prima squadra. Per il centrocampo del Milan potrebbe essere una valida soluzione low cost e molto promettente.