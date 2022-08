Ancelotti pazzo di Tonali: scambio e offerta per il centrocampista

Il Real Madrid tenta il tutto per tutto per Tonali: offerta dei Blancos per il centrocampista rossonero

Carlo Ancelotti vuole Sandro Tonali: il tecnico del Real Madrid prepara l’offerta per il centrocampista classe 2000.

Il Real Madrid cerca un tentativo disperato per Sandro Tonali: il club spagnolo è sulle tracce del centrocampista classe 2000, ma il Milan non è disposto a lasciarlo partire. I Blancos, ad ogni modo, lavorano ad un’offerta per strapparlo ai rossoneri.

Carlo Ancelotti è un grandissimo estimatore di Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 piace moltissimo al tecnico di Reggiolo che vorrebbe portarlo via da Milano, ma trovare l’intesa con i rossoneri non sarà semplice.

Calciomercato Milan, assalto Real Madrid a Tonali

Il Milan dice ‘no’ alla cessione di Sandro Tonali, a meno che non arrivi una folle offerta per il centrocampista ex Brescia. Per il momento, il Real Madrid offrirebbe il cartellino di Marco Asensio (valutato circa 40 milioni di euro) più un conguaglio economico. Una proposta che per il momento non troverebbe il gradimento del club rossonero, intenzionato a trattenere il giovane centrocampista che piace tantissimo a Carlo Ancelotti. Lo scorso anno, Tonali è stato tra i protagonisti del Milan campione d’Italia con ben quarantacinque gettoni di presenza, cinque gol e tre assist tra campionato e coppe.