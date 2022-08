Atalanta, tegola per Gasperini: l’esito degli esami

Tegola per Gasperini in seguito all’infortunio di uno dei suoi difensori durante Atalanta-Milan: l’esito degli esami

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini. Nella gara di ieri tra Atalanta e Milan, terminata 1-1, ha subito un infortunio uno dei difensori della Dea, Berat Djimsiti.

Nel secondo tempo della gara di Bergamo, durante uno scontro con Origi, Djimsiti ha ricevuto un calcio che lo ha lasciato a terra dolorante per diversi minuti. Il giocatore non è riuscito a rimanere in campo, lasciando posto a Okoli. Nella giornata di oggi il difensore dell’Atalanta si è sottoposto agli esami strumentali.

Atalanta, il comunicato su Djimsiti

L’Atalanta nella giornata di oggi ha rilasciato un comunicato ufficiale sulle condizioni del difensore: “Atalanta B.C. informa che, in seguito al trauma diretto riportato durante la gara di campionato Atalanta-Milan, Berat Djimsiti è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali che hanno evidenziato una frattura composta del terzo medio del perone sinistro. Il calciatore ha iniziato sin da subito le cure stabilite nel programma di recupero”.