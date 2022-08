Juve, scelta fatta per l’attacco: arriva con lo scambio

La Juventus continua a monitorare nuovi innesti di assoluto valore in vista della prossima stagione: ecco il prescelto per l’attacco

Novità per Massimiliano Allegri che aspetta nuovi rinforzi per puntellare la rosa a sua disposizione: in arrivo anche l’ex attaccante del Napoli con uno scambio super.

La Juventus dovrà fare a meno di Paul Pogba e Angel Di Maria per i prossimi incontri stagionali, ma la dirigenza bianconera è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Novità importanti per quanto riguarda l’attacco con il possibile arrivo dell’ex Napoli, ora al Marsiglia, Arek Milik, per un’alternativa valida a Dusan Vlahovic.

Così lo stesso club torinese avrebbe provato ad inserire Weston McKennie come contropartita per uno scambio da urlo dopo che lo stesso Rabiot ha fatto saltare il suo trasferimento al Manchester United. Novità interessanti per rinforzare ancor di più il reparto offensivo: attenzione anche alla pista che porta a Memphis Depay con il giocatore pronto a cambiare aria visto che non rientra nei piani di Xavi.

Calciomercato, Milik pronto per la Juventus

Dalla sua esperienza al Napoli sono passati già diversi anni trovando a Marsiglia l’ambiente favorevole per esprimersi. Con l’arrivo di Tudor, lo stesso attaccante polacco potrebbe pensare all’addio per rimettersi in discussione firmando per un club prestigioso, come la Juventus, sempre alla ricerca di valide alternative a Dusan Vlahovic. Le prossime ore saranno decisive per trovare la quadratura del cerchio arrivando a rinforzi decisivi in attacco tra Milik e Depay.