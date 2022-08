La Juventus lo vuole subito: ‘sacrificato’ nello scambio

La Juventus continua a monitorare senza sosta i possibili colpi in attacco: idea suggestiva in Serie A con uno scambio decisivo

Saranno giorni intensi in casa Juventus con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri: idee anche in Serie A con un sacrificato per arrivare all’attaccante ormai esperto anche del campionato italiano.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus potrebbe arrivare all’attaccante del Bologna, Marko Arnautovic, ancora in gol con la maglia della compagine emiliana. L’obiettivo sarebbe quello di inserire nella trattativa il centrale difensivo dei bianconeri, Daniele Rugani, che scenderà in campo da titolare al posto dello squalificato Bonucci.

Un’idea suggestiva per accontentare tutte le parti coinvolte in vista di questa stagione appena iniziata: alla Juventus servono rinforzi tra centrocampo ed attacco per competere su diversi fronti.

Calciomercato Juventus, Arnautovic sempre nel mirino

Nelle scorse settimane lo stesso Arnautovic è stato messo nel mirino dal Manchester United, che avrebbe fatto di tutto per acquistarlo. Ora ci proverà anche la Juventus, sempre alla ricerca di valide alternative in attacco per il vice di Vlahovic. L’attaccante austriaco resta un reale obiettivo di mercato della dirigenza bianconera: i prossimi giorni saranno così decisivi per arrivare alla conclusione dell’affare. La Juventus è vicinissima a chiudere gli ultimi affari della sessione estiva di calciomercato puntellando la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, che intende dimenticare le ultime stagioni negative in casa bianconera.