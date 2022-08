Mourinho tenta il colpo: scambio last minute in Serie A

Il calciomercato è agli sgoccioli ma José Mourinho vuole tentare ancora un colpo per la sua Roma: scambio last minute in Serie A

Dopo l’esordio vincente in casa della Salernitana oggi la Roma affronta la seconda giornata di campionato contro la Cremonese. In uno Stadio Olimpico sold out i giallorossi proveranno ad andare a punteggio pieno, facendo anche divertire i tifosi presenti. Nel frattempo il calciomercato è ancora aperto e con l’infortunio di Wijnaldum (rottura della tibia), il club capitolino potrebbe decidere di cercare un sostituto.

Così l’idea della Roma potrebbe essere quella di puntare il mirino proprio in Serie A, cercando di sfruttare uno scambio con El Shaarawy.

Calciomercato Roma, Mourinho punta Malinovskyi: scambio con El Shaarawy

Il calciomercato è ancora aperto e la Roma avrà l’opportunità di trovare il sostituto di Wijnaldum visto il brutto infortunio subito dall’olandese in allenamento. Tra i nomi che potrebbero tornare nel taccuino giallorosso ci sarebbe anche quello di Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell’Atalanta e autore del gol del momentaneo vantaggio nerazzurro nel match di ieri sera contro il Milan.

Malinovskyi sembrerebbe non essere proprio una prima scelta per Gasperini, che anche ieri ha sottolineato come ha adattato l’ucraino in avanti e che vorrebbe un attaccante. Così la Roma potrebbe proporre alla ‘Dea’ lo scambio con Stephan El Shaarawy, che in giallorosso è una seconda scelta. Uno scambio che potrebbe far contenti entrambi gli allenatori.