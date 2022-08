Juve, scambio a sorpresa col Barcellona: Allegri esulta

La Juventus continua a ricevere critiche, ma la svolta nel calciomercato arriva dal Barcellona: scambio a sorpresa

Pareggio senza reti contro la Sampdoria per la Juventus nella seconda giornata di campionato. I bianconeri hanno deluso anche sotto il punto di vista del gioco espresso e le critiche non sono mancate. A Massimiliano Allegri sicuramente serviranno nuovi innesti in questi ultimi giorni di calciomercato estivo per completare la rosa.

In particolare è la fascia sinistra bianconera che avrebbe bisogno di rinforzi, poiché Alex Sandro non dà più le sicurezze di una volta. Così la soluzione potrebbe arrivare dal Barcellona, chiamato a una cessione eccellente.

Calciomercato Juventus, mirino su Jordi Alba: scambio con Alex Sandro

Situazione economica che continua a essere difficile per il Barcellona, nonostante i diversi acquisti importanti effettuati. Il club catalano avrà bisogno di un’altra cessione eccellente per alleggerire il monte ingaggi e il nome sarebbe già stato scelto. Secondo quanto riportato da ‘El Nacional’ il giocatore da sacrificare sarebbe Jordi Alba, che al momento per il Barcellona sarebbe un sostituto di lusso.

Così lo spagnolo potrebbe entrare nel mirino della Juventus, che potrebbe offrire al club catalano lo scambio con Alex Sandro, terzino brasiliano che in bianconero sembrerebbe non essere più quello di una volta. Uno scambio che potrebbe fare contente entrambe le società e portare alla corte di Allegri un giocatore con grande esperienza internazionale.