Juventus, ore decisive: testa a testa per il nuovo attaccante

La Juventus cerca un nuovo attaccante e sarà testa a testa tra due giocatori: prossime ore decisive per il nuovo bomber

La partita contro la Sampdoria ha sottolineato diverse lacune nella Juventus. I bianconeri hanno ancora bisogno di qualche rinforzo per completare la rosa e tornare a essere competitivi sia in Italia che in Europa. In particolare Allegri avrebbe bisogno di un altro attaccante da affiancare a Vlahovic o che possa farlo rifiatare.

Al momento sono due i giocatori sui quali la Juventus sta ragionando. Le prossime ore saranno decisive per la decisione finale dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Milik o Depay: prossime ore decisive

Serve ancora qualche rinforzo alla Juventus per essere completa. In attacco i bianconeri continuano a valutare due profili: quello di Memphis Depay e quello di Arkadiusz Milik. Per l’olandese bisogna capire come si libererà dal Barcellona, se rescindendo il contratto o rinnovando e andando via in prestito. Mentre il bomber polacco del Marsiglia al momento sembrerebbe essere il nome in pole position per i bianconeri.

Le prossime ore saranno decisive per capire chi dei due verrà scelto dalla Juventus e dunque chi affiancherà Dusan Vlahovic durante la stagione che è appena iniziata.