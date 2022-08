Mourinho ha deciso, via libera per il gioiello alla neopromossa: Belotti in arrivo

Ormai vicina la fumata bianca per il passaggio del gioiello al club lombardo: ora la Roma può concludere l’affondo per Belotti

Quello che dapprima si era svilpuppato come un semplice interesse, poi nel tempo trasformatosi in primo obiettivo assoluto per l’attacco, negli ultimi giorni è diventato una sorta di necessità stringente: Andrea Belotti è ormai una specie di ossessione per José Mourinho. I recentissimi infortuni di Georginio Wijnaldum e di Nicolò Zaniolo – che priveranno il tecnico di due pedine importanti, seppur con tempi di recupero diversi – uniti ad una finestra di mercato che si sta per chiudere, hanno reso l’affare Belotti indifferibile. Il ‘Gallo’ deve arrivare. Il centravanti è da prendere a tutti i costi.

Solo così piò spiegarsi la rinuncia ad un giocatore che, fino a qualche mese fa, aveva lo status di gioiello incedibile. Per lui Mourinho si era addirittura speso in un regalo per un paio di costossime scarpe, come premio al ragazzo autore di una fantastica dopipietta a Genova, nel novembre 2021. Il ghanese, al centro di polemiche per un suo presunto coinvolgimento nell’infortunio di Wijnaldum, è stato difeso a spada tratta dallo Special One. Questo però non ha impedito all’allenatore di dare il via libera per la cessione a titolo definitivo del classe 2003. Sembra ormai tutto fatto: la fumata bianca è ad un passo.

Afena-Gyan alla Cremonese, via libera per il ‘Gallo’

Felix Afena-Gyan è ormai vicinissimo alla Cremonese, l’ultimo avversario dei giallorossi in campionato. L’operazione è in dirittura d’arrivo perv una cifra complessiva pari a 7 milioni di euro. 5 milioni saranno la base fissa del trasferimento a titolo definitivo, mentre 2 sono legati a dei bonus facilmente raggiungibili. L’operazione col club grigiorosso libera finalmente l’arrivo di Belotti in giallorosso.

Il sacrificio – che mai sapremo quanto sarà costato essere accettato da José Mourinho – si è reso necessario per lo stallo nella trattativa che avrebbe dovuto portare Eldor Shomurudov al Bologna. Senza una cessione in attacco infatti, la Roma non avrebbe potuto e non potrebbe chiudere il colpo Belotti.