Telenovela Depay: una big entra a gamba tesa

Sta diventando sempre più una telenovela quella tra la Juventus e il Barcellona per Memphis Depay. Il giocatore è pronto a risolvere il suo contratto con i blaugrana ma ha richieste alte.

Richieste che la Juventus non sembra convinta di voler soddisfare, soprattutto perché parallelamente tiene aperta anche la pista Milik, che rappresenterebbe il vero sostituto naturale di Vlahovic. Manca meno di una settimana alla chiusura del calciomercato estivo e ancora è incerto il futuro dell’attaccante olandese che, però, ha un’altro club che lo corteggia e che si è inserito nella trattativa. Come riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, infatti, il Manchester United è entrato a gamba tesa per Depay e sta valutando anche l’ipotesi di acquistarlo.

Il Manchester United si inserisce per Depay

Il Manchester United, vista la rottura con Cristiano Ronaldo, sarebbe disposto a pagare 10 milioni di euro al Barcellona, cifra che la Juventus non è intenzionata a sborsare. I Red Devils, però, dovrebbero convincere l’attaccante che ha pretese piuttosto elevate. Non è da escludere, però, l’inserimento dell’Olympique Marsiglia per l’attaccante olandese, qualora Milik approdasse alla Juventus. Ultimi giorni di mercato che vedranno Depay uno dei principali protagonisti, con i bianconeri ancora coinvolti.