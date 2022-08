Calciomercato Inter, non è ancora finita: scambio per il big

Ultimi giorni movimentati anche in casa Inter sul fronte calciomercato. Il possibile scenario per il futuro di un big nerazzurro

“È stato concordato con società e proprietà, adesso per rispetto dei tifosi bisogna non parlare più di mercato e la squadra deve rimanere questa. La società sa che serve un difensore al posto di Ranocchia“.

“La sua permanenza? Senz’altro fa piacere. Sappiamo che per gli allenatori non è facile giocare con il mercato aperto”. Nei giorni di Inter–Spezia, Simone Inzaghi ha provato a spazzare via gli ultimi dubbi sul futuro di Milan Skriniar. Come noto, Chelsea e soprattutto PSG hanno provato ad acquistare il centrale slovacco, trovando però la resistenza del club nerazzurro soprattutto in seguito alla beffa Bremer. L’intenzione di Marotta e Ausilio è quella di blindare al più presto uno dei leader della squadra di Inzaghi con un nuovo contratto prolungato oltre la scadenza attualmente fissata per il 2023. Negli ultimi giorni di calciomercato estivo, però, non è ancora da escludere un possibile nuovo tentativo da parte dei Blues in particolare.

Calciomercato Inter, nuovo assalto a Skriniar

Trevoh Chalobah è uno dei nomi accostati all’Inter per completare il reparto difensivo. Nei discorsi con il Chelsea, non è quindi da escludere un rilancio in extremis dei Blues per Milan Skriniar. Sul piatto, per convincere i nerazzurri, potrebbe finire lo stesso Chalobah oltre ad un’importantissima cifra cash (circa 40 milioni di euro). I tempi, però, stringono e la decisione dell’Inter è ormai presa: Skriniar non sarà sacrificato e rimarrà ancora a lungo in nerazzurro.