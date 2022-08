Roma, finalmente Belotti: la firma ora è vicinissima

Il matrimonio tra la Roma e Andrea Belotti sta finalmente per diventare realtà: la firma del Gallo è vicinissima, si sblocca l’affare a zero

Andrea Belotti e la Roma, un matrimonio che sta per avverarsi. Josè Mourinho, dopo l’infortunio pesante di Georginio Wijnaldum e la lussazione alla spalla che ha colpito Nicolò Zaniolo (il più in forma dei giallorossi in questo inizio di stagione), può tornare a sorridere. Il General Manager Tiago Pinto e tutta la dirigenza capitolina hanno lavorato alacremente nelle scorse settimane per accontentare lo Special One e regalargli la punta tanto desiderata.

Adesso finalmente ci siamo. Stando a quanto riporta ‘Sky Sport’, infatti, la Roma avrebbe raggiunto l’intesa con la Cremonese per la cessione a titolo definitivo di Felix Afena-Gyan, che – insieme a Eldor Shomurodov – non rientra più nei piani del mister portoghese. L’affare in questione dovrebbe concludersi sulla base di 6 milioni di euro di parte fissa, in aggiunta a 3 milioni di bonus e il 10% della futura rivendita. Con l’uscita del talento ghanese, può dunque concretizzarsi il passaggio di Belotti alla Roma.

Calciomercato Roma, Felix-Cremonese sblocca Belotti: firme a un passo

Il Gallo ha dovuto aspettare a lungo, senza però mai prendere in considerazione eventuali piste alternative. Il suo nome riecheggiava pure tra le segrete stanze di calciomercato della Juventus, che ora si appresta a prelevare il cartellino di Milik dal Marsiglia per occupare la casella del vice Vlahovic.

A questo punto è tempo di definire l’accordo economico, con l’agente dell’ex Torino che – secondo il noto emittente satellitare citato – dovrebbe già essere presente in quel di Trigoria. Belotti, a pochi giorni dal match di fuoco contro i nemici bianconeri, è ormai pronto a cominciare la nuova esperienza in giallorosso agli ordini di Mourinho.