“Proposta offensiva”: adesso la Roma è furiosa

Il calciomercato della Roma vede uno stop improvviso: offerta insufficiente, adesso i giallorossi vanno su tutte le furie

Due vittorie in altrettante uscite in Serie A e per la Roma di Josè Mourinho è in arrivo, adesso, la super sfida contro la Juventus. Un match impegnativo e che dirà tanto delle ambizioni della squadra giallorossa nel corso dell’attuale stagione. Dal campo al calciomercato il passo è breve e per la società capitolina è adesso il momento di definire le ultime operazioni.

La tegola legata all’infortunio di Wijnaldum è stata uno sfortunato episodio e, adesso, l’intenzione è quello di cedere i profili che non rientrano nei piani di Josè Mourinho.

Addio Roma: l’ultima offerta è insufficiente

Secondo quanto viene riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ e ‘Il Corriere della Sera’, la trattativa che dovrebbe portare Justin Kluivert al Fulham starebbe vivendo ore molto delicate. Il figlio d’arte, in scadenza nel giugno 2023 con i capitolini, è reduce dal prestito al Nizza ma adesso l’ipotesi Premier League, ed in particolar modo l’approdo al Fulham, sembra davvero complicatissimo. L’ultima offerta del club inglese per strappare Kluivert alla Roma non solo è stata ritenuta insufficiente dai giallorossi ma anche ‘offensiva’. Il club della famiglia Friedkin sarebbe rimasta infastidita dalle cifre messe sul tavolo dai dirigenti del Fulham per l’acquisto di Kluivert.

3 milioni di euro più 8 di bonus legati alle presenze (circa il 50%) e alla permanenza della squadra di Marco Silva nella massima serie inglese anche l’anno prossimo. Un’offerta che ha indispettito la Roma che per Kluivert chiede 12 milioni di euro e ha respinto l’ultima proposta del Fulham che, dunque, dovrà fare molto meglio per avvicinarsi all’esterno olandese.

Kluivert, nell’ultimo anno in Francia, ha accumulato 31 presenze complessive con la maglia del Nizza, segnando 6 reti e con 7 assist vincenti all’attivo. Il suo futuro, quando la chiusura del mercato estivo si avvicina, è ancora tutto da decifrare.