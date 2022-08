Assalto improvviso all’Inter: il prezzo per l’addio

In questi ultimi giorni di calciomercato potrebbe arrivare un assalto a un giocatore dell’Inter: il prezzo per il suo addio è fissato

Manca sempre meno alla fine del calciomercato estivo ma per l’Inter i pericoli ancora non sono terminati. Un grande colpo per i nerazzurri è stato certamente anche riuscire a trattenere un top player come Milan Skriniar in nerazzurro, senza cedere alle tentazioni del PSG. Lo slovacco però potrebbe non essere l’unico giocatore dell’Inter che fa gola ai club europei.

Infatti proprio in quest’ultima settimana per i trasferimenti potrebbe arrivare un nuovo assalto da parte della Premier League per un membro della rosa di Inzaghi. Fissato il prezzo.

Calciomercato Inter, assalto dalla Premier a Dimarco: 30 milioni il prezzo

Fino alla fine del calciomercato non si può mai dare nulla di scontato né per quanto riguarda gli acquisti, né per quanto riguarda le cessioni. In casa Inter la sorpresa last minute potrebbe arrivare per Federico Dimarco. Il terzino sinistro non è un titolare ma è comunque un membro importante della rosa di Inzaghi.

Secondo quanto riportato da ‘Interlive.it’, sulle tracce del terzino dell’Inter potrebbero esserci alcune squadre della Premier League. Per ora i nerazzurri non vorrebbero cedere Dimarco, ma davanti a un’offerta importante, per esempio da 30 milioni di euro, la società interista potrebbe vacillare. Dunque non c’è nulla di scontato in questi ultimi giorni di calciomercato.