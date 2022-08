Saluta la Juve: ecco lo scambio che fa felice Allegri

Il calciomercato della Juventus può vedere una nuova cessione negli ultimi giorni di mercato: scambio con il difensore

Lo 0-0 in casa della Sampdoria ha lasciato non pochi strascichi e polemiche in casa Juventus. Il gioco stenta a decollare e la posizione di Allegri è contornata da critiche e scetticismo. Nell’attesa di tornare sul rettangolo verde per il big match contro la Roma, si continua a pensare al calciomercato estivo.

Una sessione che ha già regalato novità importanti alla rosa in mano al tecnico livornese e che potrebbe registrare altri colpi last minute. In uscita, in particolar modo, resta in bilico la posizione di Denis Zakaria, arrivato solo lo scorso gennaio dal Borussia Monchengladbach.

Addio Zakaria: offerta dalla Germania

Dopo soli pochi mesi, l’avventura di Denis Zakaria alla Juventus potrebbe essere già volta al termine. Il brutto infortunio ne ha castrato l’utilizzo nella seconda parte della scorsa stagione e adesso, al rientro dal lungo stop, lo svizzero può già pensare di cambiare casacca. Ed il ritorno in Bundesliga ventilato nelle ultime ore, dopo quattro anni e mezzo al Borussia Monchengladbach prima dell’approdo in Serie A, sembra dietro l’angolo. Ad avvicinarsi a Zakaria potrebbe essere l’Eintracht Francoforte, a caccia di un centrocampista di spessore per la nuova stagione.

Ed ecco che, per arrivare allo juventino, la proposta alla dirigenza della ‘Vecchia Signora’ potrebbe essere quello di uno scambio già nei prossimi giorni. Sul piatto uno dei profili accostati alla difesa della Juventus (così come anche quella del Milan): Evan Ndicka. Il centrale francese è in scadenza il 30 giugno 2023 e può dire addio alla società tedesca nelle ultime ore del mercato estivo.

Zakaria ha una valutazione di circa 25 milioni, mentre il cartellino di Ndicka proprio per l’imminente scadenza viene stimato dall’Eintracht Francoforte non meno di 15-20 milioni di euro.