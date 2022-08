Paredes, è fatta: accordo tra Juventus e PSG

Accordo raggiunto tra Juventus e PSG per Leandro Paredes: i dettagli

Sembrava anche questa una telenovela infinita ma a pochi giorni dalla chiusura del mercato è fatta per il trasferimento di Leandro Paredes alla Juventus.

Il centrocampista argentino sta per tornare in Italia, dopo le precedenti esperienze con Chievo, Roma ed Empoli. La Juventus, che incontrerà il Paris Saint-Germain anche nel girone H di Champions League, ha raggiunto l’accordo definitivo col club parigino per il trasferimento di Paredes. In seguito ai problemi al ginocchio di Pogba, i bianconeri erano alla disperata ricerca di un centrocampista e Allegri sta per essere accontentato.

Juventus, è fatta per Paredes

Come riportato dal giornale francese ‘Equipe’, La Juventus ha trovato l’accordo con il Paris Saint-Germain per il trasferimento di Paredes. Il club francese ha aperto al prestito, a condizione che i bianconeri lo riscattino a determinate condizioni. Nei prossimi giorni il centrocampista argentino potrebbe già arrivare a Torino.

L’accordo è stato raggiunto sulla base del prestito con opzione di acquisto obbligatoria a 15 milioni di euro. La ‘Vecchia Signora’, che nella giornata di oggi ha accolto Milik per le visite mediche, sta per avere un nuovo rinforzo a centrocampo che, con tutta probabilità, completerà il mercato estivo in entrata.