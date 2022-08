La Juventus prova lo scambio, arrivo il no dell’Atletico

La Juventus continua a monitorare attivamente altre dinamiche di calciomercato: ci prova con lo scambio, c’è il no dell’Atletico

Il club bianconero vuole regalare gli ultimi colpi di mercato a Massimiliano Allegri, che vuole dimenticare in fretta il pareggio senza gol contro la Sampdoria. In arrivo Milik ed ad un passo ci sarebbe anche Leandro Paredes, centrocampista argentino pronto a riabbracciare il suo amico Angel Di Maria.

Novità importanti in arrivo in casa Juventus con la dirigenza bianconera che intende regalare gli ultimi colpi di mercato all’allenatore livornese, non felicissimo della situazione attuale visti gli infortuni di Pogba e di Di Maria. Chiesa tornerà soltanto a gennaio e così è in arrivo Arek Milik già in viaggio verso Torino per firmare il suo contratto con la Juventus. A centrocampo vicinissimo anche il centrocampista argentino, Leandro Paredes, mentre la dirigenza bianconera ci ha provato nelle ultime ore per il terzino brasiliano dell’Atletico Madrid, Renan Lodi, come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”.

La stessa Juventus ha provato ad inserire anche il centrocampista brasiliano, Arthur Melo, ormai fuori dai piani di Massimiliano Allegri, ma è arrivato il secco no dal club spagnolo. Ora il suo futuro è sempre in bilico viste le sue richieste esose per l’ingaggio.

Calciomercato Juventus, Renan Lodi resta a Madrid

L’Atletico Madrid non intende privarsi del terzino brasiliano proprio negli ultimi giorni di mercato. Ora il tempo stringe e la Juventus ha bisogno di chiudere gli ultimi affari in entrata. Massimiliano Allegri ha svelato dove servono i rinforzi per la compagine bianconera, che intende essere sempre più competitiva su più fronti.