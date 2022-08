Nedved ci prova: ecco il grande sogno a centrocampo della Juventus

Il grande nome che la Juventus potrebbe seguire per le prossime sessioni di calciomercato è quello di Tomas Soucek del West Ham: le ultimissime

La Juventus di Massimiliano Allegri, nella giornata di sabato, precisamente alle 18.30, sfiderà la Roma di Josè Mourinho in occasione della terza giornata del campionato italiano di Serie A.

I bianconeri cercano il secondo acuto nel torneo dopo la prima vittoria contro il Sassuolo e, soprattutto, per riscattare la bruttissima prestazione messa in mostra a Marassi contro la Sampdoria di Marco Giampaolo. Uno 0-0 avaro di emozioni che ha scatenato le critiche feroci dei tifosi della Juventus, degli addetti ai lavori e non solo. Sul banco degli imputati è finito proprio Massimiliano Allegri, tecnico della squadra. La prestazione offerta dai ragazzi guidati dall’allenatore livornese è stata più che insufficiente con una pochezza tattica e di idee che ha davvero fatto infuriare il mondo della Vecchia Signora.

Uno dei problemi resta sempre quello legato al centrocampo. La linea mediana della Juventus non decolla e infatti, in questi ultimi giorni di calciomercato, nel mirino c’è sempre il profilo di Leandro Paredes, centrocampista in uscita dal PSG che andrebbe ad agire come nuovo regista della squadra. L’argentino sarebbe il metronomo di un undici che, con la direzione di Manuel Locatelli, non è riuscito finora a decollare, ma non per particolari colpe del giocatore ex Milan, adattato in quella posizione essendo di natura una mezz’ala di inserimento.

Calciomercato Juventus, per la mediana c’è un grande sogno

La dirigenza della Juventus, Pavel Nedved in particolare, avrebbe però in mente un grande nome per il futuro della mediana della Vecchia Signora, magari nelle prossime finestre dei trasferimenti. Stiamo parlando di Tomas Soucek, regista e metronomo del West Ham e connazionale dell’attuale dirigente della società bianconera. Il tuttofare del club londinese si sta mettendo in mostra come uno dei centrocampisti più completi d’Europa, ma ha una valutazione molto alta, non inferiore ai 45-50 milioni di euro.