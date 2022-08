Twente-Fiorentina 0-0: Viola in Conference

Basta il pareggio alla Fiorentina di Vincenzo Italiano per accedere ai gironi di Conference

La Fiorentina soffre e porta a casa un prezioso 0-0 in Olanda contro il Twente, conquistando l’accesso alla Conference League grazie al 2-1 dell’andata.

La squadra di Vincenzo Italiano sfrutta il gol di vantaggio dell’andata e si accontenta di uno 0-0 sofferto in Olanda, festeggiando l’accesso ai gironi di Conference. Il Twente parte subito forte per pareggiare i conti e grazie ad un salvataggio di Cabral sulla linea non arriva il vantaggio degli olandesi. La Fiorentina reagisce con qualche occasione pericolosa ma non abbastanza per passare in vantaggio.

Twente-Fiorentina 0-0: basta il pareggio alla Viola

Nella ripresa anche Igor si impegna per salvare il risultato. Il match viene poi interrotto per disordini sugli spalti al minuto 79 e riprende 6 minuti più tardi quando Mandragora colpisce il palo in rovesciata sull’assist di Jovic. Nei minuti finali Igor si fa espellere per perdita di tempo ma ci pensa Terraciano a mandare la Viola ai gironi di Conference con un miracolo assoluto sul colpo di testa Brenet, evitando i tempi supplementari. Termina 0-0 con la Fiorentina che festeggia.