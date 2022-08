Juventus, sfuma il top player: verso il rinnovo

Sfuma il super colpo a centrocampo per la Juventus: il big orientato al rinnovo

La Juventus sta continuando a lavorare con costanza sul mercato per rendere la rosa ancor più competitiva e dopo l’arrivo di Milik è arrivato.

La Juventus ha trovato l’accordo anche col Paris Saint-Germain per il trasferimento di Leandro Paredes che andrà ad alzare notevolmente la qualità del centrocampo bianconero, sopperendo all’infortunio di Pogba. I bianconeri hanno messo da tempo nel mirino anche Jorginho. Il centrocampista del Chelsea è richiesto da diverse squadre e la Juventus è in prima linea, aspettando l’occasione giusta che, però, potrebbe non arrivare.

Juventus, addio Jorginho: verso il rinnovo

Jorginho discuterà a inizio 2023 il rinnovo di contratto col Chelsea. L’italo-basiliano ha ancora un anno di contratto con i Blues e ancora non si è trovato tra le parti un accordo per il rinnovo. Le richieste per l’ex Napoli non mancano e la Juventus sta continuando a sondare il terreno ma il Chelsea potrebbe trovare presto l’accordo per il rinnovo, con l’incontro previsto per inizio anno nuovo.