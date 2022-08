Non solo Milik e Paredes, colpo last minute per la Juventus

La Juventus continua a lavorare per incrementare il tasso tecnico della rosa di Allegri: colpo negli ultimi giorni dopo Milik e Paredes

Arek Milik è da pochi minuti ufficialmente un giocatore della Juventus, mentre a centrocampo arriverà nelle prossime ore Leandro Paredes. Un doppio colpo davvero suggestivo per la compagine bianconera con Massimiliano Allegri che si aspetta ancora un ultimo innesto per completare la rosa a sua disposizione.

Con l’addio del giovane terzino, Luca Pellegrini, mancherebbe così lo slot per il terzino sinistro come sostituto di Alex Sandro. Nelle ultime della sessione estiva di calciomercato, potrebbe arrivare così un nuovo colpo per chiudere il cerchio. Piace da sempre il terzino brasiliano, Renan Lodi, ma l’Atletico Madrid non avrebbe intenzione di cederlo in questi ultimi giorni di agosto. Gli altri profili interessanti sono quelli di Kurzawa, ormai in uscita dal PSG, e Reguilon, accostato anche alla Lazio nei giorni scorsi.

Novità interessanti in casa bianconera con la dirigenza torinese sempre molto attiva per accontentare il proprio allenatore: la stagione non è iniziata nel miglior modo possibile rimediando un pari senza gol in casa della Sampdoria.

Allegri già nel mirino, serve una vittoria contro la Roma

Pogba e Di Maria resteranno ancora ai box per diverso tempo, ma Massimiliano Allegri non vede l’ora di scendere in campo contro la Roma per dimostrare la qualità della rosa a sua disposizione. Serve già una vittoria contro Dybala e compagni per allontanare ulteriori polemiche: l’ex bianconero, invece, intende dimostrare il suo valore contro la sua ex squadra visto che ha detto addio pochi mesi fa.