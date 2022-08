Colpo a casa Gattuso, PSG all’assalto: 50 milioni sul piatto

Con la situazione Fabiàn Ruiz in stallo, il PSG vira sul gioiello di Gattuso: pronta un’offerta da 50 milioni

Mancano ormai pochi giorni – esattamente sei – alla fine della finestra estiva di mercato, eppure molte grandi squadre sono ancora in attesa di piazzare gli ultimi colpi per ritenere più complete possibili le loro rose. Dalla Juve al Milan passando per Roma e Inter, in Italia le big non hanno ancora completato la loro campagna acquisti. Stesso discorso vale per i top club europei, con PSG e Manchester United ancora scatenate sul mercato.

Restando a casa del club di Al-Khelaifi, tiene ancora banco il possibile passaggio di Fabiàn Ruiz al PSG. La trattativa, che sembrava ad un buon punto, si è improvvisamente arenata quando la società francese ha manisfetato l’intenzione di abbassare il cash da destinare al Napoli inserendo nell’affare il cartellino di Keylor Navas. Che tra l’altro dovrebbe comunque accasarsi al Napoli ma con una trattativa separata. La ricca società transalpina starebbe allora virando su un altro profilo. militante nel Valencia di Rino Gattuso.

Fabiàn Ruiz, è stallo: il PSG vira su Soler

Secondo indiscrezioni già riportate da Calciomercatoweb.it, e riprese oggi da ‘Elgoldigital’, Carlos Soler è il piano B dei parigini se non dovesse arrivare il centrocampista spagnolo del Napoli. Sul tavolo è pronta un’offerta da 50 milioni per convincere il club iberico a cedere il suo gioiello.

Inutile sottolineare come l’eventuale perdita del giocatore di maggior talento della rosa valenciana a pochissimi giorni dalla chiusura del mercato sta già agitando i sonni di Rino Gattuso, che tra mille difficoltà che hanno addirittura preceduto il suo arrivo a Valencia, ha iniziato la stagione con una vittoria e una sconfitta in Liga. Giova ricordare che la situazione finanziaria de ‘Los Murcielagos’ potrebbe non lasciar spazio ad un rifiuto di una ricca offerta proveniente dalla Francia…