“Clamoroso”: Ronaldo-Napoli, ecco cosa succede

Uno scenario di calciomercato che potrebbe cambiare del tutto la Serie A: la clamorosa ipotesi Ronaldo-Napoli sta infiammando il web

Da sogno, ad ipotesi concreta. Cristiano Ronaldo al Napoli sembrava utopia, ma ora pare che il presidente De Laurentiis ci stia pensando seriamente. Conditio sine qua non dell’affare sarebbe la maxi cessione di Osimhen al Manchester United per una cifra ben superiore ai 100 milioni. Oltre a ciò la necessità è che i Red Devils contribuiscano all’ingaggio del giocatore, totalmente fuori parametro per i partenopei.

I social, nel frattempo, si sono divisi sull’affare. Chi vive in maniera concitata la follia di quanto sta accadendo, chi rifiuta a priori lo scambio’ e preferisce un profilo futuribile come Osimhen e chi, infine, sogna di vedere nuovamente in Serie A il cinque volte Pallone d’oro portoghese.

Ronaldo-Napoli: le reazioni social su Twitter

L’incredulità dei tifosi sull’operazione:

Io non sono assolutamente suo fan

Ma se lo United gli compra Osimhen per 100 e passa milioni e in più gli cede Ronaldo in prestito pagandogli anche il 75% dell’ingaggio (questa sembra essere la base dell’eventuale operazione da fantamercato) il Napoli fa un affare CLAMOROSO. — Spina14 🏆🇮🇹 (@Spina14_acm) August 26, 2022

Su Cristiano Ronaldo sono indeciso, la testa mi dice no, ma il cuore mi dice SIUUUUUUUUM — GA7 🇮🇹🇫🇷🇨🇷🇦🇷 (@GA7_Official) August 26, 2022

140 Milioni e il 70% dello stipendio di #Ronaldo sarebbe una follia rifiutarli a #Napoli.

MA solo se blocchi uno tipo Broja per Gennaio. E allora si sceglierebbe di puntare diretti allo scudetto. Siamo ai livelli di 2001 Odissea nello Spazio. — Raffø (@Cinematic_RaFF0) August 26, 2022



Altri non puntano su Ronaldo:

Il fatto è che il #Napoli, grazie alla politica societaria lungimirante ed al virtuosismo finanziario, è cresciuto tanto.

Quindi operazioni che qualche anno fa parevano impossibili, ora sono fattibili.

Comunque spero tanto che l’operazione non vada in porto.#Ronaldo — Participio Partenopeo 🌋🇵🇸 (@ParticipioPart) August 26, 2022

che #Ronaldo sia stato uno dei più forti di sempre non ci piove ma adesso è il caso di andare in canada usa o in cina chiedere uno scambio con #Osimhen è un offesa per #Napoli e per il calcio. fossi in lui con i soldi che ha mi ritirerei senza fare anche l’atteggiato — 💙paolo💙 (@manodedios1926) August 26, 2022

Qualcuno infine crede ancora in CR7 e spera nel suo arrivo a Napoli:

Veramente state discutendo un giocatore come #Ronaldo?

Se dovesse accadere questa operazione sarebbe solamente un segnale importante per il #Napoli non solo come impronta calcistica, ma anche come prestigio per il club. — ACIII (@ChesapeakeIII) August 26, 2022