Mourinho alla vigilia di Juventus-Roma: “Perché non è convocato”

A poche ore dal big match Juventus-Roma, Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa. Tra i temi toccati c’è anche il calciomercato, specie per quanto riguarda l’attacco

Dopo due vittorie nelle prime due giornate, per la Roma si presenta davanti il difficile test Juventus. Mourinho in conferenza stampa si è esposto sulla formazione, spiegando che sarà la medesima vista contro la Cremonese con l’inserimento di Matic al posto di Zaniolo e il conseguente avanzamento di Pellegrini.

Il tecnico giallorosso è entrato anche tra le tematiche di mercato, spiegando senza mezzi termini la situazione riguardo l’attacco. In questi giorni si è molto vociferato riguardo l’approdo di Andrea Belotti, che si dovrebbe concretizzare solamente in caso di cessione del giovane Afena Gyan.

Mourinho esce allo scoperto: “Esiste una possibilità altissima che Felix possa essere trasferito”

L’attaccante ghanese non è stato convocato per la gara contro la Juventus. Mourinho, allora, ha spiegato la situazione. “Felix non sarà convocato, esiste una possibilità altissima che possa essere trasferito. Noi non vogliamo rischiare né lui sarebbe disponibile a rischiare”.

Messaggio forte e chiaro quindi. Felix è pronto a partire, probabilmente in direzione Cremonese. Il suo sostituto, per quanto si parli di caratteristiche completamente diverse, sarà molto probabilmente Belotti. Non solo un vice-Abraham, ma un giocatore da sfruttare anche al suo fianco sia dal primo minuto che a gara in corso per le partite più chiuse.