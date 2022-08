Sorteggio Conference League, Fiorentina con i turchi del Basaksehir

La Fiorentina torna in Europa ed è protagonista del sorteggio di Conference League: svelate le avversarie della viola

Grazie al successo sul Twente, la Fiorentina torna in Europa, ma in una competizione che con ha mai affrontato, ovvero in Conference League, al suo secondo anno di vita. Lo scorso anno a trionfare è stata la Roma di José Mourinho e quest’anno la speranza è che la Fiorentina possa arrivare fino in fondo.

Dopo i sorteggi di Champions League ieri e quelli di Europa League qualche ora fa, adesso è stata la volta del sorteggio di Conference League. Per la Fiorentina tre squadre non troppo difficili sulla carta.

Conference League, le avversarie della Fiorentina: preso il Basaksehir come testa di serie

Il cammino in Europa della Fiorentina è stato tracciato. Oggi infatti sono andati in scena i sorteggi di Conference League per la fase a gironi. La viola è riuscita a evitare squadre pericolose come West Ham, Villareal e Az Alkmaar. Partendo in seconda fascia la Fiorentina ha trovato come testa di serie l’Istanbul Basaksehir, mentre in terza fascia gli scozzesi dell’Hearts e infine il Riga. Dunque un sorteggio benevolo per la viola che dovrà cercare di passare come prima della classe il girone per evitare le squadre che retrocederanno dall’Europa League.