Europa League, le fasce del sorteggio: pericoli olandesi per Roma e Lazio

Alle 13 ora italiana si svolgerà, nel teatro di Istanbul, il sorteggio dei gironi di Europa League: Roma e Lazio sono in prima fascia

Dopo il sorteggio dei gironi di Champions League, che ha regalato avversarie blasonate e difficili per le squadre italiane, oggi tocca a Roma e Lazio, impegnate in Europa League, conoscere i club che dovranno essere affrontati nella prima fase a gironi.

Le due squadre romane, inserite in prima fascia, non se la potranno vedere con Manchester United, Arsenal, Braga, Stella Rossa,

Dinamo Kiev e Olympiacos, anch’esse teste di serie. Le insidie però non mancano, con tanti club blasonati inseriti nella seconda ma anche nella terza urna. Ecco le possibili avversarie per Mourinho e Sarri.

Europa League, le fasce del sorteggio di Istanbul

Teste di serie Roma (Italia)

Manchester United (Inghilterra)

Arsenal (Inghilterra)

Lazio (Italia)

Braga (Portogallo)

Stella Rossa (Serbia)

Dinamo Kiev (Ucraina)

Olympiacos (Grecia)

Seconda fascia



Feyenoord (Olanda)

PSV Eindhoven (Olanda)

Rennes (Francia)

Monaco (Francia)

Real Sociedad (Spagna)

Qarabag (Azerbaigian)

Malmo (Svezia)

Ludogorets (Bulgaria)

Terza fascia



Sheriff (Moldavia)

Betis (Spagna)

Midtjylland (Danimarca)

Bodo/Glimt (Norvegia)

Ferencvaros (Ungheria)

Union Berlino (Germania)

Friburgo (Germania)

Fenerbahçe (Turchia)

Quarta fascia



Nantes (Francia)

HJK (Finlandia)

Sturm Graz (Austria)

AEK Larnaca (Cipro)

Omonia (Cipro)

Zurigo (Svizzera)

Union Saint-Gilloise (Belgio)

Trabzonspor (Turchia)