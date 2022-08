Terza caduta per il Monza: Udogie firma la rimonta dell’Udinese

L’Udinese espugna di rimonta l’U-Power Stadium grazie alla rete di Destiny Udogie: terza sconfitta consecutiva per il Monza di Stroppa

Altra serata amara per il Monza di Giovanni Stroppa. Dopo il pesantissimo poker subito in casa del Napoli, i brianzoli alzano bandiera bianca anche di fronte all’Udinese. I friulani portano a casa il bottino pieno: tre punti significativi, a maggior ragione essendo arrivati in rimonta.

Ma a passare in vantaggio, alla mezz’ora del primo tempo, erano stati gli uomini biancorossi. Carlos Augusto porta la palla all’interno dell’area di rigore e serve Caprari, che poi pesca Colpani. Il centrocampista buca Silvestri col sinistro e porta momentaneamente avanti i suoi.

Serie A, Monza-Udinese 1-2: marcatori e tabellino

Agli ospiti, però, bastano soltanto quattro minuti per riportare la contesa in equilibrio. Ci pensa Beto, dopo una grande giocata di Becao: il difensore sfrutta un uno-due con Lovric e si rende protagonista di un assist prezioso al compagno centravanti. Niente da fare per Di Gregorio. Nella ripresa chiude i conti Destiny Udogie, che affossa il Monza completando la rimonta. Prosegue, dunque, l’inizio negativo dei brianzoli, con la terza sconfitta consecutiva in campionato. Mister Stroppa ora dovrà trovare immediatamente una soluzione per invertire in fretta la rotta.

Monza-Udinese 1-2: 32′ Colpani (M), 36′ Beto (U), 77′ Udogie (U)

CLASSIFICA Serie A: Napoli 6, Inter 6, Roma 6, Juventus 4, Milan 4, Atalanta 4, Fiorentina 4, Lazio 4, Torino 4, Udinese* 4, Sassuolo 3, Spezia 3, Bologna 1, Empoli 1, Salernitana 1, Sampdoria 1, Hellas Verona 1, Cremonese 0, Lecce 0, Monza* 0.

*Una partita in più