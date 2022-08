Scambio low cost per risolvere due problemi: affare last minute Liverpool-Juve

La Juventus ha ufficializzato anche l’arrivo di Milik in attacco e manca ormai poco alla chiusura del calciomercato estivo, con solo gli ultimi accorgimenti da fare. Chissà che non esca anche una chance a sinistra per i bianconeri

È una Juventus scatenata quella che sta lavorando in questa calda estate di calciomercato. I bianconeri hanno già incamerato una diversi calciatori di primo livello per alzare l’asticella con l’ultimo in ordine cronologico che è Arek Milik dal Marsiglia. Il centravanti polacco va a ricoprire il ruolo di alternativa a Vlahovic eppure il mercato juventino non è ancora del tutto finito. Paredes è il grande nome per il centrocampo, ma non va escluso che qualora se ne presentasse l’occasione, Cherubini e soci possano anche provare a piazzare un tassello a sinistra.

La fascia sinistra difensiva ha infatti bisogno di qualche nuovo innesto ormai da qualche tempo. Alex Sandro non da garanzie sufficienti come qualche stagione fa e le alternative scarseggiano. I tifosi spesso sui social chiedono l’acquisto di un nuovo terzino sinistro, ma il tempo stringe e senza chance low cost appare difficile soddisfare anche quel tassello.

Calciomercato Juventus, Tsimikas low cost dal Liverpool: idea di scambio

Allegri intanto lavora sul campo per rispondere al meglio sul terreno di gioco dopo la brutta prestazioni di Genova con la Sampdoria, mentre la società continua a fare il suo al di fuori del terreno di gioco. In tal senso l’idea low cost da ultimi giorni di mercato per la Juve come terzino sinistro potrebbe essere rappresentata da Tsimikas del Liverpool che gioca pochissimo (appena 32 minuti nelle prime due giornate di Premier) ed in passato fu accostato alla Serie A a diverse squadre.

La compagine di Agnelli potrebbe provarci in prestito con diritto di riscatto o in alternativa con uno scambio mettendo sul piatto uno tra McKennie e Rabiot, centrocampisti in uscita per far spazio a Paredes. Se il ragazzo volesse giocare di più e in una squadra che gioca la Champions i presupposti potrebbero non mancare ma gli ostacoli comunque sono tantissimi e si tratta di pura suggestione.