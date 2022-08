Monza, Galliani bussa al Milan: colpo last minute

Il Monza pensa ad un nuovo colpo a centrocampo last minute: Galliani bussa al Milan

Il Monza ha incassato la terza sconfitta consecutiva nelle prime tre giornate di Serie A. Un inizio certamente poco positivo e forse impronosticabile, alla luce della grande campagna acquisti fatta da Berlusconi e Galliani.

Nella giornata di ieri il club brianzolo, passato in vantaggio con Colpani, ha ceduto alla forza dell’Udinese che ha ribaltato tutto nel secondo tempo, vincendo 2-1. Il calciomercato è ancora aperto e il Monza potrebbe intervenire ancora, per cercare di risollevare la squadra da queste tre sconfitte. Galliani cerca un ultimo tassello a centrocampo e, secondo quanto riportato da ‘Gazzetta.it’, l’ultima idea per il centrocampo arriva dal Milan.

Monza, idea Bakayoko dal Milan

Il nuovo nome per il centrocampo del Monza è Tiemoué Bakayoko: il centrocampista ex Chelsea è ormai fuori dal progetto tecnico del Milan di Stefano Pioli e potrebbe andar via prima della chiusura della sessione estiva. Nella giornata di oggi Adriano Galliani parlerà con i rossoneri, con cui naturalmente ha un rapporto strettissimo, per capire la reale fattibilità dell’operazioni e che margini ci sono per l’eventuale trasferimento del francese in questi ultimi giorni di mercato. La palla, però, è in mano al Chelsea, club che detiene il cartellino di Bakayoko.