Lazio-Inter, attacco frontale a Simone Inzaghi

Attacco frontale a Simone Inzaghi in seguito alle dichiarazioni post Lazio-Inter

L’Inter trova la prima sconfitta in campionato all’Olimpico contro la Lazio. La squadra di Simone Inzaghi dopo aver agguantato la partita con Lautaro Martinez, ha subito le prodezze di Luis Alberto e Pedro che hanno deciso la partita.

Inzaghi nel post partita ha sottolineato come la gara sia stata decisa dagli episodi: “La squadra doveva avere più determinazione ma sappiamo che queste partite sono fatte dagli episodi. Negli ultimi 20 minuti, però, avremmo dovuto fare di più. Loro ci hanno creduto di più rispetto a noi. Manca un pò di condizione, siamo all’inizio”. In merito è intervenuto il giornalista Thomas Rolfi che non si è risparmiato verso il tecnico nerazzurro.

Inter, attacco a Inzaghi: “Le sue parole campanello d’allarme”

Il giornalista si è espresso con un tweet in seguito alle dichiarazioni di Simone Inzaghi nel post-partita di Lazio Inter: “Le parole di Simone Inzaghi nel post gara rappresentano per l’Inter un campanello d’allarme ben peggiore rispetto al 3-1 maturato all’Olimpico. Definire questa Lazio-Inter una partita decisa dagli episodi significa una sola cosa: essere totalmente disconnessi dalla realtà”. Un attacco diretto al tecnico nerazzurro che in settimana potrebbe accogliere il nuovo difensore che andrà a completare la rosa interista.