Marotta lo porta gratis all’Inter: c’è già la data

L’Inter si prepara a chiudere il proprio calciomercato, per poi concentrarsi a pieno sulle partite: Marotta lo prende gratis, c’è la data

L’Inter deve completare la rosa sul calciomercato. La dirigenza nerazzurra, capitanata dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta, è chiamata ad aggiungere il tassello mancante nella retroguardia. La ‘Beneamata’ non ha ancora sostituito Andrea Ranocchia, ma a meno di sorprese la casella scoperta sarà occupata da Francesco Acerbi.

C’è stata l’apertura da parte della Lazio al prestito con diritto per la cessione del difensore 34enne ex Sassuolo e i lombardi sembrano essersi convinti definitivamente a puntare sul profilo in questione. Complice ovviamente la stima di mister Simone Inzaghi, che ha già potuto allenare Acerbi proprio durante l’esperienza sulla panchina biancoceleste. Sul tavolo delle trattative erano presenti anche i nomi di Chalobah e Akanji: il Chelsea, però, ha bloccato la vendita dell’inglese, mentre l’acquisto del centrale svizzero sarebbe oggi impraticabile per questioni economiche.

Calciomercato Inter, Akanji a zero nel 2023

Ma in futuro il discorso potrebbe riaprirsi, anche perché l’Inter potrebbe dover rimpiazzare de Vrij (se non pure Skriniar) la prossima estate. Il contratto del calciatore di proprietà del Borussia Dortmund è in scadenza giugno 2023. Akanji non è più nei piani del club giallonero dopo la recente rottura, di conseguenza un rinnovo appare altamente improbabile. Nei prossimi mesi, i nerazzurri potrebbero preparare il terreno al fine di assicurarsi le prestazioni del classe ’95 a parametro zero da giugno. E sappiamo bene che Marotta è sempre molto attento a queste situazioni.