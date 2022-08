Rifiuto e ritorno di fiamma: ‘assist’ di Depay alla Juve

L’ex obiettivo della Juventus, Memphis Depay, fornisce un assist indiretto e potenzialmente prezioso al club bianconero: ritorno di fiamma

Debutto immediato per Arkadiusz Milik con la Juventus. Neanche il tempo di sbarcare a Torino, che l’attaccante polacco è già stato buttato nella mischia durante ultimi minuti del big match contro la Roma. Un piccolo assaggio delle qualità dell’ex Napoli, il quale potrà certamente dare un grande contributo nell’arco della stagione.

‘La Vecchia Signora’, però, non aveva deciso subito di puntare su Milik. Il classe ’94, infatti, ha superato nei giorni scorsi la forte concorrenza di Memphis Depay del Barcellona. L’olandese rappresentava l’opzione preferita dei torinesi, ma a causa dei costi elevati l’affare non si è più concretizzato. Ci sarebbe comunque un potenziale legame indiretto tra Depay e la Juve sul calciomercato riguardante il fronte uscite.

Juventus, Depay rifiuta la Real Sociedad: possibile ritorno di fiamma per Kean

Stiamo parlando di Moise Kean, pedina non più centrale nel progetto tecnico targato Massimiliano Allegri 2.0. In particolare, il 28enne in forza ai blaugrana avrebbe rifiutato la corte della Real Sociedad. Gli spagnoli, dal canto loro, potrebbe ora decidere di rituffarsi proprio su Kean – attualmente in prestito dall’Everton fino al 30 giugno 2023 -, profilo già seguito in passato. Il che non dispiacerebbe di certo alla Juventus.