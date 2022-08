In Italia con lo sconto: assist da Madrid

La Serie A potrebbe ancora accogliere un grande nome nelle ultime ore di calciomercato: arriva l’inatteso assist dalla Spagna

La sessione estiva di calciomercato ha ormai detto quasi tutto, dopo oltre tre mesi di trattative e colpi a sorpresa. Adesso, però, la situazione potrebbe rivelare un altro grande affare da sviluppare e concretizzare dalle big del nostro calcio entro il 1 settembre.

Occhi in casa Real Madrid dove Carlo Ancelotti non si opporrà alla partenza di uno dei suoi gioielli, già ampiamente avvicinato al calcio italiano negli ultimi mesi. Dalla Spagna sono certi: l’addio, con lo sconto, può consumarsi nelle prossime ore.

Milan, Juve e non solo: subito via dal Real

Secondo quanto viene riportato oggi da ‘Diario Madridista‘, in casa Real Madrid vi sarebbe l’intenzione di trattenere uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi mesi: Marco Asensio. Il talentuoso jolly rimane in scadenza nel 2023 e vorrebbe provare a rilanciarsi nell’anno del Mondiale: se dovesse restare alla corte di Ancelotti, infatti, la spedizione spagnola molto probabilmente viaggerà verso il Qatar senza di lui. In occasione del gala che lo ha visto premiato dall’UEFA come migliore allenatore dell’anno, il tecnico ex Milan ha rivelato: “Asensio sta cercando qualcosa per vedere se riesce a partire. Se Marco se ne va, non ci saranno altri acquisti”. Ecco quindi che, al di là della volontà filtrata negli ultimi tempi, i ‘Blancos’ non si opporranno all’addio del maiorchino.

Ed in tal senso, i 30 milioni richiesti fino a qualche settimana fa, adesso subiranno un concreto sconto. Se un club vorrà puntare su Asensio, basteranno 25 milioni per permettere al giocatore di lasciare Madrid. E la Serie A resta sempre in primissimo piano. Ci ha pensato la Juventus, a cui Asensio piace da anni. Ha ponderato a riguardo, e anche tanto, il Milan dato in pole position fino all’arrivo di De Ketelaere. Ma non solo, tutte le grandi società del nostro calcio potrebbero provare a farsi avanti con Florentino Perez, nelle ultime ore del mercato estivo.

Il nome di Asensio, dunque, torna fortemente in auge per la Serie A: lo sconto concesso dalle ‘Merengues’ può ingolosire numerosi club.