Assalto last minute: 60 milioni che fanno tremare il Milan

In questi ultimi giorni di calciomercato il Milan potrebbe subire l’assalto di un club di Premier League: offerta da 60 milioni

Siamo ormai agli sgoccioli di questa sessione estiva di calciomercato, ma per il Milan il pericolo di perdere i protagonisti della volata scudetto dello scorso anno ancora non è scampato totalmente. Infatti una delle mosse migliori del calciomercato estivo dei rossoneri è stata proprio riuscire a trattenere tutti i big presenti in rosa.

Questa volta a finire nel mirino di un club di Premier League sarebbe Ismael Bennacer. Intreccio con il Real Madrid e offerta da 60 milioni che spaventa il Milan.

Calciomercato Milan, Bennacer finisce nel mirino del Newcastle: 60 milioni

Il futuro di Ismael Bennacer potrebbe essere messo in discussione proprio in questi ultimi giorni di calciomercato. Il centrocampista del Milan infatti potrebbe finire all’interno di un intreccio con il Real Madrid e il Newcastle.

Qualora i ‘Blancos’ dovessero affondare il colpo per Bruno Guimaraes come erede di Casemiro, il club inglese potrebbe di conseguenza pensare a Bennacer come erede dello spagnolo. Sul piatto il Newcastle potrebbe mettere un’offerta di 55-60 milioni di euro, una cifra alta che potrebbe far vacillare la società rossonera a pochi giorni dalla fine del calciomercato.