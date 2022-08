Attaccante last minute per il Milan: colpo in Serie A

Il Milan tenta un ultimo colpo in questo calciomercato estivo dalla Serie A: attaccante in prestito per Pioli

Due vittorie e un pareggio nel big match contro l’Atalanta per il Milan in questo inizio di campionato. I rossoneri vogliono confermarsi campioni d’Italia e nel frattempo la società vuole sfruttare fino all’ultimo questa finestra di calciomercato per riuscire a rinforzare la rosa di Stefano Pioli.

I rossoneri in particolare sembrerebbero avere bisogno ancora di un innesto sul lato destro del reparto offensivo, dove Messias e Saelemakers non offrono grandi sicurezze. Così il Milan potrebbe fare un tentativo last minute per un esterno in Serie A.

Calciomercato Milan, tentativo per Politano last minute

Il futuro di Matteo Politano è stato messo in discussione durante questo calciomercato estivo, ma per ora l’attaccante è stato confermato dal Napoli. A fare un tentativo last minute però per l’attaccante ex Inter e Roma sembrerebbe essere stato il Milan.

I rossoneri infatti a destra continuano ad avere bisogno di rinforzi e Politano sarebbe sicuramente un rinforzo importante. Così il Milan avrebbe tentato di prendere in prestito l’esterno del Napoli, ma per ora non è arrivato l’ok partenopeo.