Inter e Roma, doppio ko: decisivo Allegri

Inter e Roma possono veder sfumare due obiettivi di mercato: tutta ‘colpa’ della Juventus di Massimiliano Allegri

Mancano solo quattro giorni alla chiusura della sessione estiva di calciomercato ed i club di tutta Europa sono a caccia della occasioni last minute. Non fanno eccezione le big di Serie A. Dall’Inter alla Roma passando, infine, per la Juventus: lo scenario che potrebbe prospettarsi vedrebbe vincitore solo la squadra di Massimiliano Allegri.

In tal senso, un intreccio di mercato tra le tre big del nostro calcio partirebbe per i rinforzi in difesa. Due obiettivi di nerazzurri e giallorossi parrebbero infatti destinati a sfumare nelle prossime ore: ecco lo scenario che fa felice la ‘Vecchia Signora’.

‘Grazie’ a Zakaria la Juve beffa Mourinho

La Juventus potrebbe quindi mettere le mani su Evan Ndicka, centrale dell’Eintracht Francoforte in uscita dal club tedesco e accostato con insistenza alla Roma negli ultimi tempi. Il 23enne francese, che piaceva anche al Milan, arriverebbe nell’ambito di uno scambio con Denis Zakaria. Lo svizzero non ha impressionato in questi mesi agli ordini di Allegri e per puntellare la difesa sarebbe il profilo destinato ad essere sacrificato. Allegri, dunque, supererebbe Mourinho nella corsa a Ndicka, beffando lo ‘Special One’ quando mancano solo quattro giorni alla chiusura della sessione estiva. La beffa, però, è dietro l’angolo anche per l’Inter.

Perchè l’Eintracht, proprio per rimpiazzare Ndicka, avrebbe messo nel mirino uno degli obiettivi prioritari di Marotta per la difesa della squadra di Inzaghi. Si tratta di Manuel Akanji, classe 1995 ed in scadenza l’anno prossimo con il Borussia Dortmund. Un doppio ko per Inter e Roma che, in questo caso, vedrebbe solo Allegri e la Juventus sorridere di gusto.

Da Ndicka ad Akanji, la Juventus è pronta a lasciar partire Zakaria per mettere le mani sul primo: il secondo, in un intreccio last minute, andrà proprio a sostituire il centrale francese.