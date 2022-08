Svolta Arthur-Juventus: pronto lo scambio in extremis

Possibile svolta in extremis per il futuro di Arthur in casa Juventus: lo scambio che accontenta tutti

“Saremo felici se riuscissimo a realizzare le uscite che abbiamo intenzione di fare. Poi per le entrate il sipario è aperto. Stiamo parlando con molti giocatori”.

“Alla fine del primo atto ci sono le uscite e spero alla fine del secondo ci siano delle entrate. Paredes? Stiamo parlando, però prima vanno realizzate le uscite”. Nel pre partita di Juventus-Roma, Maurizio Arrivabene è stato piuttosto chiaro sul fronte uscite, mandando un nuovo messaggio ai bianconeri in partenza. In particolare, è con la valigia in mano Arthur: per il centrocampista brasiliano, sfumata l’ipotesi Valencia, si cercherà una nuova sistemazione in questi ultimi giorni di calciomercato. A frenare la partenza dell’ex Barcellona è soprattutto l’elevato ingaggio del calciatore, con la Juve che potrebbe coprire parte dello stipendio in prestito pur di liberare un posto in rosa. Arthur è fuori dai piani di Allegri e il primo nome in uscita fino a giovedì.

Calciomercato Juve, ipotesi di scambio Arthur-Allan

È nella stessa situazione di Arthur, all’Everton, l’ex Napoli Allan. Il centrocampista è stato escluso nelle prime quattro di Premier League ed è in uscita dal club inglese. Con un contratto in scadenza nel 2023, il brasiliano rappresenta un’importante occasione low cost entro la fine del mercato. Non è così da escludere uno scambio di prestiti tra Juventus ed Everton, con l’ex Napoli che si libererebbe poi da svincolato al termine della prossima stagione. Staremo a vedere.