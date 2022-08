Proposta a sorpresa, così la Juve prende anche il terzino

A quattro giorni dalla fine del mercato, la Juventus è ancora alla ricerca di rinforzi: proposta a sorpresa, così arriva anche il terzino

Reduce dal pareggio casalingo contro la Roma, la Juventus si dedica ora agli ultimi giorni di mercato. Mercoledì ci sarà il turno infrasettimanale contro lo Spezia, ma la speranza di Allegri è che prima di allora venga completata la rosa.

Paredes è il nome caldo per il centrocampo bianconero: operazione ormai ai dettagli e che si concluderà con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’intesa, sia con il Psg che con il calciatore, c’è, non resta che attendere la sistemazione dei classici dettagli ed Allegri potrà avere il regista tanto atteso. L’arrivo dell’argentino chiuderà il mercato in entrata, anche se la Juve potrebbe anche provare ad ampliare la batteria di esterni con un terzino sinistro.

Un’occasione è arrivata nell’ambito della trattativa che ha portato Arek Milik a Torino. Affare definito nei giorni scorsi dopo che la dirigenza bianconera ha capito che per Depay non c’erano possibilità.

Calciomercato Juventus, un terzino per Allegri

Nella trattativa con il Marsiglia per l’attaccante polacco è saltato fuori anche un altro nome. Si tratta di Jordan Amavi, 28 anni, terzino sinistro francese: il calciatore è stato proposto ai bianconeri, ma alla fine non se n’è fatto più nulla.

Fuori dai piani di Tudor, il 28enne è reduce da una stagione non positiva: appena dieci le presenze in campionato e la sensazione che la sua esperienza a Marsiglia sia ormai finita. Per questo, nel corso dei colloqui per Milik, il suo nome è stato proposto alla Juventus che ha però detto no. Salvo sorprese, sarà Paredes l’ultimo colpo del mercato estivo 2022 per i bianconeri.